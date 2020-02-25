اونلاين | كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف مولر رابط بايرن

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قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ
أحضرنا لكم قائمة بهذه القنوات يمكنك البحث عنها وعن تردد القناة والتي نستعرضه معكم، والاستمتاع بمتابعة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ :-
تردد قناة بي ان سبورت 2 الناقلة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ على عرب سات
القمر: Atlantic Bird 28 غربا
التردد: 11013 أفقي 27500 2/3.
نوع التشفير: إرديتو 2
القمر: Arabsat 2A26 شرقا
التردد: 11547 عمودي 27500 2/3
نوع التشفير: ارديتو 2.
تردد قناة Sport Klub 1 HD Slovenija الناقلة لمباراة تشيلسي اليوم
القمر: Eutelsat W216 شرقا
التردد: 11471 أفقي 30000 DVB-S2 8PSK 3/4
نوع التشفير: فيديو جارد.
تردد قناة beIN Sports HD 11 EN الناقلة لمباراة بايرن ميونخ اليوم
القمر: Arabsat 2A26 شرقا
التردد: 11623 عمودي 27500 2/3
التردد: إرديتو 2.
تردد قناة BT Sport 2 HD الناقلة لمباراة تشيلسي والبايرن
القمر: Astra 2A/2B/2D28.2 شرقا
التردد: 12515 أفقي 22000 3/4
نوع التشفير: فيديو جارد.
القمر: Astra 2A/2B/2D28.2 شرقا
التردد: 11604 عمودي 29500 3/4
نوع التشفير: فيديو جارد.
تردد قناة فارزش Varzish Sport HD الناقلة لمباراة تشيلسي اليوم
القمر: NSS 70357 شرقا
التردد: 11566 أفقي 10750 3/4
نوع التشفير: مفتوح
القمر: Insat 2DT55.1 شرقا
القمر: 11785 أفقي 27500 5/6
نوع التشفير: مفتوح.