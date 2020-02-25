اونلاين | بث حي بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم 25-2-2020 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم 25-2-2020 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق برشلونة الإسبانى ضيفا ثقيلا على نابولى الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "سان باولو" معقل فريق الجنوب، ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دورى أبطال أوروبا "تشامبيونزليج".

موعد مباراة نابولي ضد برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

يسعى الفريق الكتالونى بالخروج بأى نتيجة إيجابية تزيد من فرصته في التأهل للدور ربع النهائي من دورى الأبطال قبل مواجهة الإياب التي يخوضها على ملعبه ووسط جماهير بملعب "كامب نو" في 18 مارس المقبل.

Advertisements

وتأهل برشلونة لثمن نهائي دورى الأبطال بعد تصدره لجدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات وتعادلين، كما حافظ على سجله خاليا من الهزائم وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط.

في المقابل حجز نابولى مقعده في هذا الدور بعدما حصل على المركز الثانى في المجموعة الخامسة خلف ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، حيث جمع فريق الجنوب 12 نقطة من 3 انتصارات ومثلهما تعادلا ولم يسجل أي هزيمة وأحرز لاعبوه 11 هدفا واهتزت شباكهم 4 مرات.

نابولي ضد برشلونة

ويدخل الفريق الكتالونى مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذى حققه على إيبار بخمسة أهداف دون مقابل منها رباعية "سوبر هاتريك" من توقيع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني، لينتزع برشلونة الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذى سقط أمام ليفانتى بهدف دون رد.

نابولي و برشلونة الساعة 10 علي قناة 1