اونلاين | رابط سريع بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدخل نادي برشلونة في أهم فترات الموسم من خلال مواجهة نادي نابولي في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 ميلادياً، الموافق 1 رجب 1441 هجرياً على ملعب سان بولو في إيطاليا.

كلا الفريقان يُعانيان بالكثير من المشاكل رغم أنه يمكن أن نعتبر أن برشلونة في حال أفضل من نابولي الذي أقال المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي ثم تعاقد مع النجم الإيطالي السابق جاتوزو الذي لم يكن لديه الكثير من العلامات الناجحة خلال مسيرته البسيطة في عالم التدريب، أما البرسا فإقالة فالفيردي كانت في أهم مواعبد الموسم لذلك كان قرار به الكثير من الجرأة لكنه تأخر كثيراً.

رفاق ميسي مُطالبين أن يصلوا بعيداً في دوري الأبطال فالكل في كاتالونيا يتغنى بمقولة ليونيل ميسي سوف تعود أوروبا من جديد إلى ملعب الكامب نو.

في المقابل فطموح نادي نابولي يتمثل في الظهور بشكل لائق بهذه المباراة مع عدم وجود سيناريو واضح يجعل الفريق الساحلي الفرنسي لا يُفكر في الأدوار القادمة.

وفي هذا التقرير نستعرض سوياً موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ألبا يزيد متاعب برشلونة قبل مواجهتي نابولي والكلاسيكو

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD

التشكيل المتوقع لبرشلونة

من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتين على طريقة 4/3/3، بتواجد تير شتيجن، أمامه روبيرتو، بيكيه، أومتيتي وفيربو، وفي الوسط الثلاثي بوسكيتس، آرتور ودي يونج وفي الهجوم ميسي، فاتي وجريزمان.

التشكيل | 4-3-3

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مارك أندريه تير شتيجن

جونيور فيربو - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - سرجي روبيرتو

فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - آرتور ميلو

أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي

التشكيل المتوقع لنابولي

التشكيل | 4-3-3

أوسبينا

جيوفاني دي لورينزو - مانولاس - نيولا ماكسيموفيتش - ماريو روي

فابيان رويز - ديجو ديم - إليف إلماس

ماتيو بوليتانو - مارتينز - إنسيني

نابولي و برشلونة الساعة 10 علي قناة 1