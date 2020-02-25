اونلاين | بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر 25-2-2020 دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر 25-2-2020 دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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معرفة موعد مباراة برشلونة ونابولي اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

البطولة : دوري أبطال أوروبا

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القنوات : بي ان سبورت 1

المعلق : علي محمد علي

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 11:00 مساء بتوقيت السعودية

نابولي و برشلونة الساعة 10 علي قناة 1