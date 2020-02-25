اونلاين | لايفوتك.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم 25-2-2020 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايفوتك.. مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم 25-2-2020 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويدخل الفريق الكتالونى مباراة اليوم منتشيا بالفوز الكبير الذى حققه على إيبار بخمسة أهداف دون مقابل منها رباعية "سوبر هاتريك" من توقيع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الإسباني، لينتزع برشلونة الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد الذى سقط أمام ليفانتى بهدف دون رد.

واستعاد نابولى توازنه من جديد بعد النتائج السيئة التي حققها في الفترة الماضية، حيث انتزع فوزا غاليا أمام بريشيا بعدما نجح فى تحويل تاخره بهدف للفوز بنتيجة 2-1 على ملعب "ماريو ريجامونتى"، فى الجولة الـ 25 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

حقق نادي برشلونة فوزًا كبيرًا بأقل مجهود على فريق إيبار ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لموسم 2019-2020، في مباراة شهدت تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بتسجيله هاتريك مميز.

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وقد صعد العملاق الكتالوني وبشكل مؤقت إلى المركز الأول في جدول ترتيب فرق الليجا وبرصيد 55 نقطة وبشكل مؤقت قبل أن يخوض المتصدر قبل بداية تلك الجولة وهو فريق ريال مدريد الذي سيلعب اليوم ضد نادي ليفانتي خارج ميدانه.

وفي الشوط الثاني حاول فريق برشلونة تسجيل أهداف أخرى حتى نال ما اراد في نهاية الشوط، بتسجيل هدف جديد من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجانب هدف آخر للنجم البرازيلي أرتور ميلو.

وسيركز لاعبو المدرب كيكي سيتيين على المباراة المقبلة والتي ستكون أمام فريق نابولي الإيطالي في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019-2020 والتي ستكون في إيطاليا على ملعب “سان باولو” الخاص بالفريق الإيطالي.

وستُلعب تلك المباراة يوم الثلاثاء المقبل الموافق يوم 25 من شهر فبراير الحالي لعام 2020، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت أبوظبي ودبي وستنقل حصريًا على قناة بي إن سبورتس 1.

نابولي و برشلونة الساعة 10 علي قناة 1