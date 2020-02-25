كلوب.. الهدف الملغي أفضل أهداف مباراة وست هام

الثلاثاء 25 فبراير 2020

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن هدف "مـو صلاح" الذي أحرزه في مرمي فريق وست هام يونايتد عن أنه من جملة جماعية مميزة.



وكان ليفربول قد نجح بصعوبة في الفوز وذلك بعد تأخره بهدفين مقابل هدف حتي الدقيقة ٦٦ الذي احرز فيها صلاح هدف التعادل، ثم جاء ماني ليحرز هدف الفوز في الدقيقة ٧٩ من زمن اللقاء.

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وتحدث كلوب في تصريحات كشفها موقع ليفربول الرسمي: "الهدف الثاني الذي سجله صلاح جاء بعد عمل جماعي رائع، ولكن بالطبع حالفنا الحظ فيه كثيرًا".

وأضاف كلوب "أما الهدف الثالث الذي سجله ساديو ماني فكان مميزًا للغاية، فأنت عليك أن تتوقع اصطدام الكرة بأحد لاعبي المنافس وتغيير اتجاهها".

وتابع يورجن "أعتقد أن هدفنا الأجمل كان الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، فهكذا يجب أن نلعب دائمًا".

وأتم "حصلنا على عدد كبير من الركلات الركنية والكرات الثابتة، كان تمركز اللاعبين جيدًا في الكرات الثابتة، ولكنها لم تكن بالدقة اللازمة في بعض الأحيان".

ويعد لقاء ليفربول ورست هام يونايتد ضمن مواجهات الجولة الـ٢٧ من الدوري الإنجليزي، وبهده النتيجة أصبح ليفربول مغردًا بصدارة البريمرليج بعيدًا عن اقرب منافسيه مانشيستر سيتي، حيث يمكن القول بأن ليفربول قد حقق الدوري إكلينيكيا.