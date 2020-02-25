شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول × وست هام: رقمان قياسيان للريدز و«صلاح» يواصل هوايته المفضلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق ليفربول مسيرته الثابتة نحو لقب الدوري الأول منذ 30 عامًا، وحقق بالأمس فوزًا هو الـ26 له في البريميرليج هذا الموسم، عندما تغلب على وست هام بنتيجة 3-2 في مباراة ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

وأصبح ليفربول على بعد 12 نقطة فقط من التتويج بلقب غال غاب لسنوات وسنوات، لكن فريق الريدز بأداء استثنائي هذا الموسم وضعوا انفسهم في موقع أكثر من قوي لتحقيق لقب البريميرليج الأول على الإطلاق للنادي، ولقب الدوري الإنجليزي الأول منذ عام 1990.

وعلى الرغم من أن وست هام دخل المباراة وهو في المركز الثامن عشر بجدول الترتيب ودون فوز في آخر 7 مباريات، مكتفيًا بجمع نقطتين فقط، لكن النادي اللندني قدم مباراة كبيرة ضد المتصدر والمهيمن على الكرة الإنجليزية حاليًا، وسجل هدفين في معقل ليفربول لينهي سلسلة امتدت من بداية ديسمبر الماضي، شهدت حفاظ ليفربول على نظافة شباكه دون استقبال أي أهداف على ملعب أنفيلد في البريميرليج، منذ مباراة إيفرتون في الرابع من ديسمبر 2019.

واستقبل ليفربول هدفين في أول 54 دقيقة لعب من مباراة الأمس، وهو العدد الأكبر مما استقبله الفريق خلال آخر 11 مباراة في الدوري (هدف واحد).

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وتألق الظهير الأيمن الإنجليزي ترينت أليكساندر أرنولد بصناعته هدفين من أهداف فريقه الـ 3 في المباراة، ليرفع سجله من صناعة الأهداف إلى 12، ويصبح أول مدافع في تاريخ البريميرليج يصنع أكثر من 10 أهداف لموسمين متتاليين (12 في موسم 18/19 و12 في موسم 19/20).

وسجل النجم المصري محمد صلاح هدفًا من بين أهداف ليفربول الثلاثة (الهدف الثاني) ليحافظ على عادته بالتألق ضد فريق الهامرز مسجلًا 6 أهداف وصانعًا هدفين في آخر 6 مباريات لعبها ضد النادي اللندني في البريميرليج.

وبهذا الفوز، نجح ليفربول في رفع سلسلة انتصاراته بالدوري إلى 18 مباراة متتالية، معادلًا الرقم القياسي المدون باسم مانشستر سيتي، لتكون أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وعادل ليفربول رقمه القياسي بالفوز في 21 مباراة متتالية بملعب أنفيلد والمدون في عام 1972، وهو الرقم الأكبر من الانتصارات المتتالية لفريق على ملعبه في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفشل دافيد مويس في كسر عقدته كمدرب على ملعب أنفيلد، الذي زاره كمدرب مع 4 فرق منافسة مختلفة للريدز (إيفرتون، مانشستر يونايتد، سندرلاند ووست هام يونايتد)، متلقيًا الخسارة في 8 ومتعادلًا في نفس العدد بين 16 زيارة.

واستمر سجل وست هام السيئ في ملعب أنفيلد، الذي شهد تحقيق الفريق لفوز واحد فقط من بين آخر 46 مواجهة في الدوري بين الفريقين في معقل الريدز، وخسر وست هام خلال هذه المباريات 34 مباراة، مستقبلًا إجمالي 100 هدف.