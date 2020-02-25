نابولي وبرشلونة.. تشيلسي وبايرن ميونيخ.. مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 25 فبراير 2020، مواجهتين ناريتين ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

نابولي وبرشلونة

ويستضيف نادي نابولي الإيطالي على ملعب "سان باولو" فريق برشلونة الإسباني.

وتشهد المباراة بين نابولي وبرشلونة أول اختبار لمدربي الفريقين في البطولة الأوروبية هذا الموسم حيث تولى جيتارو جاتوزو مسؤولية تدريب نابولي في ديسمبر الماضي لتكون مباراة الغد هي الأولى له مع الفريق في البطولة الأوروبية علما بأن جاتوزو فاز بلقب دوري الأبطال مرتين كلاعب خط وسط في صفوف ميلان الإيطالي.

ويرغب كيكي سيتيين مدرب فريق برشلونة في الخروج بنتيجة إيجابية أمام نابولي في مباراة اليوم، حتى يُسهل الأمور على نفسه في لقاء الإياب المقرر إقامته على ملعب الكامب نو في الـ 18 من مارس المقبل.

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وستقام المباراة في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة beIN SPORT HD 1

تشيلسي وبايرن ميونيخ

وضمن منافسات البطولة ذاتها، يستضيف ملعب "ستامفورد بريدج" فى العاصمة البريطانية لندن، قمة نارية بين فريقى تشيلسي الإنجليزي وضيفه بايرن ميونخ الألماني.

ويتسلح الفريق البافارى بقيادة هانز فليك بعامل الخبرة لتجاوز كتيبة المدرب فرانك لامبارد، قبل لقاء العودة الذى يحتضنه ملعب "إليانز أرينا" 18 مارس المقبل.

ويدخل تشيلسى مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في الحفاظ المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث استعاد نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات بالفوز على توتنهام هوتسبير بثنائية مقابل هدف على ملعب "ستامفورد بريدج" بالجولة الـ27 من البريميرليج.

وستقام المباراة في العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، وستذاع على قناة beIN SPORT HD 2