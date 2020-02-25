شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم يتم تأجيل مباراة القمة رغم إلغاء 3 بالقسم الثانى؟..اتحاد الكرة يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، سبب عدم اتخاذ قرار بتأجيل قمة الأهلي والزمالك أمس بالدوري، لسوء الأحوال الجوية، رغم تأجيل مواجهات عديدة في القسم الثاني لنفس السبب.

وقال مسئولو الجبلاية ، إن ستاد القاهرة مجهز بشكل كامل للتعامل مع مثل هذه الظروف، حيث تم صرف مبلغ 800 مليون جنيه لتطويره بالكامل وتزويدة بشبكة صرف جديدة لمواجهة هذه الأجواء.

وواصلت: "الدليل على ذلك أن شكل النجيلة لم يتأثر بالأمطار، عكس الوضع في ملاعب القسم الثاني حيث يظهر عليها التأثر الشديد بهطول الأمطار".

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اعتذرت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، عن المشهد الذي خرجت به مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة ، بعدما غاب الفريق الأبيض عّن الحضور ما تسبب في إلغاء المباراة بصافرة من حكم المباراة الليتواني .. وأصدر اتحاد الكرة بيانا مقتضبا قال فيه انه سيتم تطبيق اللائحة بعدما تبين ان الزمالك تعمد الغياب وان ظروف الطقس والأمطار لم تعقه عن الوصول.

وكشف مصدرباتحاد الكرة ، انه وفقا لما حدث في المباراة وعدم حضور فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة لمواجهة الاهلي بالدوري ، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.. وتابع المصدر ان اللجنة الخماسية تواصلت مع الامن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض الي ستاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الي ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلي والحكام الي الاستاد.. وأضاف المصدر ذاته ان الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم إقامة اللقاء.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تحرك حافلة الزمالك نحو ستاد القاهرة لا يعفيه من عقوبات الانسحاب أمام الأهلى ، في المباراة التي كان مقررا لها أمس الاثنين بإستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى.. وقال مسئولو الجبلاية إن اللائحة لا يوجد بها أنه في حالة تحرك حافلة الفريق نحو الملعب لا يعتبر منسحبا، موضحا أن الحكم أخر المباراة ساعة بجانب الإنتظار 20 دقيقة ومع ذلك لم يصل الزمالك، وتساءلوا :" لماذا وصلت حافلة الأهلى والحكام ولم يصل الزمالك".

وتابع مسئولو الجبلاية أن الزمالك يعتبر منسحبا أمام الأهلى وسيتم توقيع عقوبات الانسحاب عليه وهى خصم 6 نقاط وتغريمه 200 ألف جنيه بخلاف الخسائر الناتجة عن عدم بث المباراة ومستحقات الرعاة.