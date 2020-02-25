شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب قرار الجبلاية بخصوص أزمة القمة قبل إعلان موقفه النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو النادي الأهلي قرار اتحاد الكرة النهائي بخصوص أزمة مباراة القمة أمام الزمالك ،قبل إعلان النادي عن موقفه النهائي.

وأبدى مسئولو الأهلي استيائهم من ما آلت اليه الأمور في المباراة، رافضين التعليق بشكل رسمي أو اتخاذ اي اجراءات قبل صدور قرار الجبلاية النهائي، خاصة بعد تواصل الإدارة الحمراء مع الجهات الأمنية والتي اكدت انه لم يكن هناك اي عائق يحول دون وصول فريق الزمالك لملعب ستاد القاهرة وهو ما اصدر به اتحاد الكرة بيانا مساء امس .

وكان الحكم اللتواني قد ألغى مباراة القمة لعدم حضور فريق الزمالك، ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

وأكد مصدر مسئول من لجنة المسابقات أن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحبا، أما في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسرا اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.

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وقال عماد متعب المحلل بقنوات أون سبورت إن ما يحدث من مسئولي الزمالك استخفاف بعقول الناس، مضيفا: "لو مسئولي الزمالك مش عايزين يلعبوا يقولوا مش هانلعب".

وأضاف نجم الأهلى السابق: "نفترض أن اليوم هو 28 فبراير موعد لقاء الزمالك والترجى التونسى في ذهاب دور الثمانية لدورى الأبطال الأفريقي كان هذا الأمر سيحدث؟"، مشددا على أن مسئولى الزمالك يدركون حجم العقوبات التي ستوقع عليهم حال الانسحاب أمام الترجى.

وأشار عماد متعب إلى أن أزمة لقاء الأهلى والزمالك المتواجدة حاليا تؤخر الكرة المصرية كثيرا، مستشهدا بحديث الحكم الليتوانى الذى كان من المقرر أن يدير اللقاء، وأنه عند عودته لبلاده سيحدث بأثر سلبى عن الكرة المصرية.