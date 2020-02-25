شكرا لقرائتكم خبر عن مؤهلة للأولمبياد..قائمة منتخب المصارعة بالبطولة الإفريقية فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة 17 لاعب ولاعبة وهم: فى الروماني هيثم فهمي و محمود خالد و محمد مصطفى و محمد جبر و
عبد اللطيف منيع، وفى الحرة جمال عبدالناصروفتحى طارق وعمرو رضا و خالد مسعود و حسام مرغنى و ضياء الدين جودة
وفى النسائية شيماء عاطف وخلود علام و إيمان عصام و سمرعامر وأمينه السباعي ومني رضا
وكان أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد كرم بعثة المنتخب الذى شارك في البطولة الأفريقية التي أقيمت بالجزائر خلال الفترة 1- 10 فبراير 2020،
يذكر أن لاعبي المصارعة للكبار حصدوا 30 ميدالية متنوعة، المصارعة الرومانية بعدد 10 ميداليات متنوعة، والحرة كبار بعدد 10 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 10 ميداليات متنوعة، فيما حصد الشباب 26 ميدالية متنوعة، المصارعة الرومانية بعدد 10 ميداليات متنوعة، والحرة شباب بعدد 9 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 7 ميداليات متنوعة، وحصد الناشئين 22 ميدالية متنوعة المصارعة الرومانية بعدد 8 ميداليات متنوعة، والحرة بعدد 9 ميداليات متنوعة، والمصارعة النسائية 5 ميداليات متنوعة.
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