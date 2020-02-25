- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إطلاق بيتزا ميسي من نابولي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل شيف إيطالي زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى لمدينة نابولي الإيطالية، استعداداً لمواجهة برشلونة مع نابولي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأطلق بيتزا باسم لاعب "البلوغرانا".
ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية صورة للبيتزا التي تحمل اسم ليونيل ميسي، إذ تلقى اللاعب الأرجنتيني حفاوة كبيرة في مدينة نابولي، بسبب عشق المدينة الإيطالية للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا الذي صنع تاريخاً كبيراً مع نادي نابولي.
وسيلتقي برشلونة مع نابولي، اليوم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف من إلغاء المباراة بسبب اكتشاف حالات لفيروس كورونا في إيطاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالصور.. إطلاق بيتزا ميسي من نابولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.