الامارات | بالصور.. إطلاق بيتزا ميسي من نابولي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إطلاق بيتزا ميسي من نابولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استغل شيف إيطالي زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى لمدينة نابولي الإيطالية، استعداداً لمواجهة برشلونة مع نابولي في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأطلق بيتزا باسم لاعب "البلوغرانا".

ونشرت وسائل الإعلام الإيطالية صورة للبيتزا التي تحمل اسم ليونيل ميسي، إذ تلقى اللاعب الأرجنتيني حفاوة كبيرة في مدينة نابولي، بسبب عشق المدينة الإيطالية للأسطورة دييغو أرماندو مارادونا الذي صنع تاريخاً كبيراً مع نادي نابولي.

وسيلتقي برشلونة مع نابولي، اليوم، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف من إلغاء المباراة بسبب اكتشاف حالات لفيروس كورونا في إيطاليا.