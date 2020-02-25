شكرا لقرائتكم بعثة صن داونز تصل القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي فى دوري الأبطال.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثة فريق صن داونز الجنوب أفريقي مطار القاهرة صباح اليوم، الثلاثاء، قادمة من جوهانسبرج، استعدادا لمواجهة الأهلي السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، على استاد القاهرة، وحرص بعض لاعبي الفريق على لعب الكوتشينة قبل السفر من جوهانسبرج للقاهرة.

ووصلت البعثة علي متن طائرة مصر للطيران Ms 840، القادمة من جوهانسبرج ، وقام فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران باستقبال البعثة بالمطار فور وصولهم .

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وشهد تشكيل صن داونز إجراء 10 تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها في الدوري وانتهت بالفوز 2-1 على بلومفونتين سيلتيك، حيث تواجد فقط في مباراة الأحد ضد جامعة فال المدافع نيكولوس لوخوبيني من التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة بينما استبعد موسيماني معظم لاعبيه من القائمة وتواجد على مقاعد البدلاء ثيمبا زواني وباكامني ماهلامبي وجالي وماديشا وجاء التشكيل كالتالي: مويني، لوخوبيني، لاكاي، سوماهورو، سيابي، أريندسي، مابوندا، ماكجاولا، مخوليسي، مابوبي، ميزا.