اتحاد الكرة يؤكد: تحرك حافلة الزمالك نحو ستاد القاهرة لن يعفيه من عقوبة الانسحاب

أكد مسئول اتحاد الكرة أن تحرك حافلة الزمالك نحو ستاد القاهرة لا يعفيه من عقوبة الانسحاب أمام الأهلي، في المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الإثنين على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مسئولو اتحاد الكرة قولهم إن اللائحة لا تتضمن أنه "في حالة تحرك حافلة الفريق نحو الملعب لا يعتبر منسحباً".

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن حكم المباراة قرر تأجيل المباراة لساعة كاملة بجانب الإنتظار 20 دقيقة، ومع ذلك لم يصل الزمالك، متساءلين: "لماذا وصلت حافلة الأهلي والحكام ولم يصل الزمالك؟".

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وأكد المسئولون اعتبار الزمالك منسحباً أمام الأهلي، مشددين على توقيع عقوبات الانسحاب عليه وهي خصم 6 نقاط وتغريمه 200 ألف جنيه، بجانب الخسائر الناتجة عن عدم بث المباراة ومستحقات الرعاة.

وأمس الإثنين، أعربت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة عن اعتذارها للجماهير المصرية عن المشهد الذي خرجت به مباراة القمة بين الأهلي والزمالك باستاد القاهرة، وذلك بعدما غاب الفريق الأبيض عن الحضور، وهو ما تسبب في إلغاء المباراة بصافرة من حكم المباراة الليتواني.

وقال اتحاد الكرة في بيان مقتضب إنه "سيتم تطبيق اللائحة بعدما تبين أن الزمالك تعمّد الغياب وأن ظروف الطقس والأمطار لم تعقه عن الوصول."

ونقلت الصحيفة عن مصدر داخل اتحاد الكرة قوله إن اللجنة الخماسية تواصلت مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الزمالك إلى ستاد القاهرة، حيث تبين "عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة إلى ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الأهلي وحكام المباراة إلى الاستاد".