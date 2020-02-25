تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت سخرية المصريين من تهرب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي، في المباراة التي كان من المقرر إقامتها مساء أمس الإثنين والمؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.
وتداول النشطاء فيديو لأحد سائقي التاكسي وهو يرفض ركوب لاعبي الزمالك المنسحبين من مواجهة الأهلي سيارته.
وأوضح الفيديو سائقي التاكسي وهو يرفض أن يركب معه في سيارته أحد لاعبي الزمالك المنسحبين من مباراة الأهلي.
وتداول النشطاء فيديو آخر لسائق تاكسي في مدينة دسوق بكفر الشيخ، وهو يسخر من انسحاب نادي الزمالك من لقاء الأهلي.
وسخر سائق التاكسي من عدم وصول أتوبيس الزمالك إلى ستاد القاهرة، حيث علّق مستخدماً المايكروفون ويتجول في شوارع المحافظة مردداً: "أسعارنا أسعار خيالية.. واللي يلاقي فريق الزمالك يرن عليا".
وأطلق حكم المباراة صافرته معلناً إلغاء المباراة وفوز الأهلي بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة.
وتواجد لاعبو الأهلي في ملعب المباراة، إلا أن لاعبي الزمالك تعمدوا عدم الوصول إلأى ستاد القاهرة الدولي بحجة تعطل الحافلة التي كانت تقل الفريق أعلى كوبري أكتوبر، ليتم تأجيل المباراة ساعة كاملة.
وبعد مرور الساعة، لم تصل حافلة الفريق الأبيض إلى ستاد القاهرة، وبعد مرور 20 دقيقة أطلق الحكم صافرته معلناً فوز الأهلي وترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.
كانت هذه تفاصيل خبر «الحفلة لسه شغالة».. بعد فضيحة الانسحاب أمام الأهلي.. سائق تاكسي يرفض ركوب لاعبي الزمالك سيارته.. وآخر يبحث عن أتوبيس الفريق: «اللي يلاقيه يرن عليا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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