مواعيد مباريات الزمالك القادمة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

من المفترض أن نادي الزمالك سيقوم بمواجهة فريق الترجي التونسي في يوم الجمعة الموفق 28 فبراير 2020 وذلك طبقاً لمنافسات دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أن مباراة الزمالك والترجي ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءاً وستذاع على قناة بي إن سبورت الرياضية.

حيث أنه يسعى نادي الترجي جاهداً لكي ينتصر على نادي الزمالك وذلك بأن استطاع نادي الزمالك بالحصول على لقب كأس السوبر الإفريقي وذلك في المباراة التي أقيمت في يوم 14 فبراير وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وأصبح النادي على كامل الاستعداد بعد حصوله على كأسين في أسبوع واحد الأول كأس السوبر الإفريقي والثاني كأس السوبر المصري ويتطلع للفوز بدور إفريقيا.