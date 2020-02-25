إعلان فوز نادي الأهلي على نادي الزمالك

قامت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بإعلان فوز نادي الأهلي على نادي الزمالك وذلك بهدفين نظيفين بعد ما تم انسحاب نادي الزمالك في مباراة القمة 119 والتي كان من المفترض أن تقوم في مساء يوم الاثنين في استاد القاهرة الدولي وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري الممتاز.

كما قامت لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم بإحالة جميع الأحداث التي أحاطت اللقاء إلى لجنة الانضباط بالجبلاية من أجل العمل على التحقيق فيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، فقام الحكم بطلاق صفاراته بعد مرور ثلاثين دقيقة من الوقت المحدد لبداية المباراة الذي كان في تمام الساعة الثامنة ونصف يوم الاثنين.