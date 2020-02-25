شاهد ماذا فعلت الأمطار بملعب تدريب المقاولون؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأثر الملعب الفرعى الخاص بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بالأمطار الغزيرة التى واصلت السقوط على القاهرة طوال الساعات الماضية، والتى تسببت فى إلغاء أكثر من مباراة فى دورى القسم الثانى، وهدد قمة الأهلى والزمالك على استاد القاهرة، والتى انسحب منها الفريق الأبيض لتعذر وصول حافلة اللاعبين إلى الملعب نتيجة الازدحام المرورى بسبب الأمطار.
ملعب المقاولون
ملعب المقاولون
وشهد ملعب تدريب المقاولون، تجمع للمياه فى أكثر من مكان، ويستعد ذئاب الجبل للسفر إلى الإسماعيلية اليوم للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لاستئناف مباريات الدور الثانى من الدورى العام.
ويستعد المقاولون لمواجهة النادى المصرى مجدداً، فى إطار منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تجمع الفريقين فى الثانى من مارس المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وأكد النحاس، أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع إلى إصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيرا إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.
ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 32 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 45 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطة واحدة، ويتبقى للزمالك مباراتين مؤجلتين.
وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.
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