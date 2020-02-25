قصة صور.. شياكة محترفى الإيجيبشين ليج برة المستطيل الأخضر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتلك الدورى المصرى عددا من المحترفين الأفارقة على صعيد القطبين الأهلى والزمالك ممن يتمتعون بجانب من الشياكة والأناقة خارج المستطيل الأخضر.
ونجد أن هؤلاء النجوم يحرصون دائما على إظهار الجانب الآخر لهم خارج المستطيل الأخضر عبر صفحاتهم الشخصية على السوشيال ميديا وتحديدا انستجرام .
ولكن يبدو أنه من بين هؤلاء المحترفين نجح الثنائى التونسى على معلول وساسى فى حفر اسمهما بأحرف من ذهب فى قلوب جماهير القطبين بشكل أكبر لما حققوه من انجازات و بطولات للفريقين .
علي معلول شارك خلال الموسم الجاري مع الأهلي في 12 مباراة ببطولة الدوري العام، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 6 أخرى، أما في دوري أبطال أفريقيا فسجل الدولي التونسي هدفاً واحداً خلال 6 مباريات خاضها مع الفريق الأحمر، وصنع مثله، ليضع بصمته على 11 هدفاً للأهلي في مختلف المسابقات خلال 18 مشاركة.
بينما نجح ساسى فى تحقيق اللقب الخامس له مع القلعة البيضاء ، حيث أنه توج مع الفريق الأبيض بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وكأس مصر، والسوبر المصرى السعودى، والسوبر الأفريقى واخيرا السوبر المحلى على حساب الاهلى فى الامارات .
ويسعى بن شرقى وبادجى وجيرالدو فى تحقيق المزيد فى الايجيبشين ليج خلال المرحلة المقبلة لتحقيق بطولات سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى .
وتعول الجماهير الزملكاوية أمال عريضة على التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الأبيض في تثبيت مستواه القوى في منتصف الملعب بجانب طارق حامد بعدما قدم عرضا جيد في لقاء السوبر الأفريقي الأخيرة أمام الترجى و فيه السوبر المحلى .
وشهد مستوى فرجانى ساسى تذبذبا خلال الفترة الأخيرة، حيث إن رئيس نادى الزمالك المستشار مرتضى منصور و الجهاز الفني حرص على مساندة اللاعب من أجل أن يستعيد قواه الهجومية في المنتصف مرة أخرى .
ويرصد ”الخليج 365” لقطات لمحترفى الايجيبشين ليج برة المستطيل الاخضر فى الصور التالية .
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