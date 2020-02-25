شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. "ضحك وتنطيق واندهاش".. 5 مشاهد تلخص ردود أفعال الأهلى بقمة الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرا سوبر كورة 5 مشاهد من ردود فعل مجلس إدارة الأهلى واللاعبين على انسحاب الزمالك من القمة 119 التى كان مقرر لها أمس الاثنين على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى.

وأطلق الحكم الليتوانى جيديميناس ماسيكا، صافرته معلنًا إلغاء مباراة الأهلي والزمالك، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة والنصف مساء امس الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى بسبب عدم حضور لاعبى الفريق الأبيض.

وتواجد لاعبو الأهلى فى ملعب المباراة، إلا أن لاعبى الزمالك لم يصلوا بداعى تعطل الحافلة أعلى كوبرى أكتوبر، ليعلن الحكم إلغاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة، ويترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.

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وأعلن مسئولو اتحاد الكرة، أنه وفقا لما حدث اليوم وعدم حضور فريق الزمالك الي ستاد القاهرة لمواجهة الأهلي بالدوري ، يعتبر الفريق الأبيض منسحبا من المباراة.

وتابع مسئولو الجبلاية أنهم تواصلوا مع الأمن لمعرفة حقيقة صعوبة وصول حافلة الفريق الأبيض الي استاد القاهرة وتبين عدم وجود ما يمنع وصول الحافلة الي ستاد القاهرة بدليل وصول حافلة الاهلي والحكام الي الاستاد .

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أضاف مسئولو الجبلاية، أن الزمالك يعتبر منسحبا من المباراة وسيتم خصم 6 نقاط من رصيده بجانب تغريمه 200 ألف جنيه وخسائر الرعاة والقنوات الناقلة من عدم إقامة اللقاء .

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه على أسفه لما حدث في مباراة القمة 119 بين الاهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مشددا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب .

وقال اتحاد الكرة في بيانه، إنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولي الأمن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة، وقد تبين أنه لا يوجد أي عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة .