شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل للفيفا تقريرا مفصلا عن أحداث مباراة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لتقرير مفصل وإرساله إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا عن الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري التي جمعت الأهلي والزمالك، وأقيمت باستاد محمد بن زايد بالإمارات وفاز بلقبها الزمالك بضربات الترجيح وما تبعها من خروج عن النص من قبل بعض لاعبي الفريقين والعقوبات التي اصدرتها لجنة الانضباط باتحاد الكرة وايضا بيان مجلس الزمالك وايضا البيان الذي اصدره الاهلي وارسال نسختين من كل بيان مع ترجمته للفيفا.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها يوم السبت بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم و أيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه كما تم إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

وإيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجاي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما و تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه ومنع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

وأكد عمرو الجنايني، رئيس لجنة إدارة اتحاد كرة القدم، احترامه لقطبي الكرة المصرية، معربًا عن استيائه من أحداث مباراة السوبر المصرى فى العاصمة الإماراتية أبو ظبى، مضيفًا: "يمكن للأهلى والزمالك التقدم بالتماس وتظلم على العقوبات.. أو يطلعوا للمحكة الرياضية.. وحياة دينى اللى طلع العقوبات قاضى، ولم يحدث تدخل من أحد يقال أنه ينتمى للأهلى أو الزمالك.. إيه الاحتقان ده.. لا علاقة لأى عضو باللجنة الخماسية بهذه القرارات، وأقسم بالله ما جاملت ولا هجامل حد، وتطبيق الفار أول الدور الثانى".