الامارات | مارس المقبل انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات في السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن مارس المقبل انطلاق أول دوري كرة قدم للسيدات في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق رئيس الاتحاد السعودي لـ "الرياضة للجميع" الأمير خالد بن الوليد آل سعود، أمس، دوري لكرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي في الرياض، وذلك ضمن احتفالية حضرها عدد كبير من المهتمين في المجال الرياضي، والفرق الرياضية، وشخصيات بارزة في عالم الرياضة داخل السعودية وخارجها.

وأكد الاتحاد السعودي لـ "الرياضة للجميع" توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة، على أن تقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم

ويقام الموسم الأول من الدوري، الذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي لـ "الرياضية للجميع"، في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصاً للسيدات من عمر 17 عاماً فما فوق، على أن يتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية، على أن يتم تحديد المباراة النهائية لاحقاً والتي سيتم من خلالها تسليم كأس البطولة، كما تم تخصيص جائزة قدره 500 ألف ريال سعودي.