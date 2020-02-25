شكرا لقرائتكم مرشحان لتولي قيادة لجنة الحكام بعد رغبة الجبلاية في الإطاحة بالغندور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب عزب حجاج ووجيه أحمد من تولي إدارة أمور لجنة الحكام بعد الانباء القوية عن رغبة اللجنة الخماسية باتحاد الكرة في اقالة جمال الغندور رئيس اللجنة الحالي و المتواجد في السعودية حاليا بسبب بطولة كأس العرب للشباب الي جانب سفره الدائم خارج مصر وارتباطه بتحليل المباريات في احدي القنوات الفضائية في السعودية.

وجاء التفكير في تعيين الثنائي حجاج ووجيه احمد بعد ان سبق لهما تولي اللجنة مسبقا وتحفظ سمير عثمان علي رئاسة اللجنة حاليا خاصة ان هناك مجلس ادارة جديد سيتولي قيادة الجبلاية بعد انتخابات شهر اغسطس المقبل ورغبته في التواجد مع المجلس الجديد الي جانب ان اللجنة الخماسبة هي من اطاحت به مع بداية توليهم المسؤولية وتعيين جمال الغندور.

واستقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، على الإطاحة بجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية من منصبه خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد أزمة مباراة السوبر الأخيرة وغيابه عن اللقاء بعدما كلفه مسئولو الجبلاية بمهمة مراقبة حكام السوبر.

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ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب، وهو ما رفضه اتحاد الكرة، وطالب الغندور بالعودة من السعودية إلا أنه رفض وتمسك بالتواجد فى السعودية.

وتسود حالة من الغضب الشديد ضد الغندور منذ فترة داخل اللجنة الخماسية، بداية من أزمة القائمة الدولية للحكام والتى خدع فيها الغندور اللجنة، وقال إن الاختيار تم بناء على الترتيب الأبجدى، قبل أن يثبت عكس ذلك وهو ما جعل اللجنة تفكر فى الإطاحة به، بجانب التراجع المستمر لمستوى الحكام هذا الموسم، لدرجة أن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية قال فى تصريحات تليفزيونية إن هذا الموسم هو الأسوأ تحكيميا فى التاريخ.

وجاءت أزمة مباراة السوبر الأخيرة، لتضع المسمار الأخير فى نعش الغندور، بعدما رفض مهمة مراقب الحكام فى مباراة السوبر، ما دفع اتحاد الكرة لتعيين منسق إماراتى، حيث تشاور أعضاء الجبلاية فى الأمر واتفقوا بالإجماع على الإطاحة به لاسيما وأنه سافر للسعودية دون إذن من الاتحاد ورغم علمه برفض اللجنة لقرار سفره.