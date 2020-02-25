جماهير الترجي التونسي تسخر من هروب الزمالك من مواجهة الأهلي

سخرت جماهير نادي الترجي الرياضي التونسي من انسحاب الزمالك من مواجهة الأهلي، مساء أمس الإثنين، في المباراة التي كان من المقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونشرت عدد من الصفحات الجماهيرية الخاصة بالترجي التونسي مجموعة من المنشورات التي تسخر من تهرب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي، والتي كانت تعتبر البروفة الأخيرة قبل مباراتهما المرتقبة.

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك فريق الترجي التونسي، يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأطلق حكم المباراة صافرته معلناً إلغاء المباراة وفوز الأهلي بسبب عدم وصول حافلة فريق الزمالك إلى ستاد القاهرة.

وتواجد لاعبو الأهلي في ملعب المباراة، إلا أن لاعبي الزمالك تعمدوا عدم الوصول إلأى ستاد القاهرة الدولي بحجة تعطل الحافلة التي كانت تقل الفريق أعلى كوبري أكتوبر، ليتم تأجيل المباراة ساعة كاملة.

وبعد مرور الساعة، لم تصل حافلة الفريق الأبيض إلى ستاد القاهرة، وبعد مرور 20 دقيقة أطلق الحكم صافرته معلناً فوز الأهلي وترك تحديد النتيجة للجنة المسابقات.