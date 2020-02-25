زوجة جمال حمزة تهاجم مرتضى منصور «بأبشع الألفاظ» بعد الانسحاب أمام الأهلي

شنت رشا بدر، زوجة لاعب الزمالك السابق جمال حمزة، هجوماً عنيفاً على رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور، وذلك بعد فضيحة انسحاب الفريق أمام الأهلي مساء أمس الإثنين في القمة المؤجلة من الإسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

ووجهت زوجة جمال حمزة رسالة إلى مرتضى منصور، في فيديو لايف نشرته وتداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت: “اتق الله فينا .. ليه بتشمت الأهلاوية فينا وتخليهم يحفلوا علينا.. وليه تكسر فرحتنا"، مؤكدة أنها كانت تحبه وتقدره وتتصدى لأي شخص يهاجمه.

ووصفت انسحاب الزمالك أمام الأهلي بـ "السيرك والمسخرة"، معربة عن استياءها من هجوم مرتضى منصور على دولة الإمارات وعلى مسئولي قناة أبو ظبي الإماراتية وعلى رأسهم يعقوب السعدي رئيس القناة.

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وأكدت أن زوجها نجم الزمالك السابق دائمًا ما يدافع عن رئيس الزمالك دون أن يطمع في أي منصب أو مكسب مادي، مشيرة إلى أن المقربين من رئيس القلعة البيضاء هم من يسربون عقود اللاعبين وأخبار النادي وأنهم لا يحبونه.

وأضافت أن عدم خوض الزمالك مباراة القمة أمام الأهلي وضع رموز القلعة البيضاء في موقف محرج بسبب انسحاب الفريق وعدم ذهابه لاستاد القاهرة الدولي.

وأكدت أنها سترد على كل من يتجاوز في حق زوجها سواء كان رئيس الزمالك أو غيره.