شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة صن داونز تصل مطار القاهرة لمواجهة الأهلي بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء ، بعثة فريق صن داونز اف سى الجنوب أفريقي قادمة من جوهانسبرج، لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على استاد القاهرة.

وصلت بعثة صن داونز علي متن طائرة مصر للطيران Ms 840، القادمة من جوهانسبرج ، وقام فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران باستقبال البعثة بالمطار فور وصولهم .

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كان قد تأهل صن داونز إلى ربع نهائى كأس جنوب أفريقيا بعد الفوز على ضيفه جامعة فال بنتيجة 2-0 فى المواجهة الأخيرة للفريق الجنوب أفريقى قبل لقاء الأهلى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا، الهدف الأول أحرزه اللاعب واين أريندس فى الدقيقة 54، وأحرز اللاعب باكامانى ماهلامبى لاعب الأهلى السابق الهدف الثانى فى الدقيقة 71، وأهدر الضيوف ركلة جزاء فى .الدقيقة 57

وشهد تشكيل صن داونز إجراء 10 تغييرات عن المباراة الأخيرة التي خاضها في الدوري وانتهت بالفوز 2-1 على بلومفونتين سيلتيك، حيث يتواجد فقط المدافع نيكولوس لوخوبيني من التشكيلة التي خاضت المباراة الأخيرة بينما استبعد موسيماني معظم لاعبيه من القائمة وتواجد على مقاعد البدلاء ثيمبا زواني وباكامني ماهلامبي وجالي وماديشا وجاء التشكيل كالتالي: مويني، لوخوبيني، لاكاي، سوماهورو، سيابي، أريندسي، مابوندا، ماكجاولا، مخوليسي، مابوبي، ميزا.

وحقق فريق صن داونز فوزا ثمينا على ضيفه فريق بلومفونتين سيلتيك، بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء، الماضي على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ20، من دورى جنوب أفريقيا.