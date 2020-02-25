شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو نادى الزمالك تحفيز لاعبى الفريق بصرف المكافآت المالية عن السوبر الأفريقى والمحلى، وذلك لرفع معنويات الفريق قبل مواجهة الترجى التونسى التى ستجمع الفريقين فى السادسة من مساء الجمعة المقبل، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها على استاد القاهرة، بحضور 30 ألف مُشجع، وجاءت خطوة مجلس الأبيض لتحفيز اللاعبين على مواصلة الانتصارات خاصة بعدما نجح أبناء ميت عقبة فى التتويج بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد محمد بن زايد، بمدينة أبو ظبى، بالإمارات، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد الغرافة القطرى، بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من ناحية أخرى، استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض به مباراته أمام الأهلى بالسوبر المصرى، فى مواجهة الترجى التونسى المقرر لها الجمعة فى ستاد القاهرة ضمن ذهاب دور الثمانية لدورى ابطال أفريقيا .

وضم تشكيل الزمالك أمام الاهلى فى السوبر بالإمارات كلا من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى وحازم إمام فى خط الدفاع، وطارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو فى خط الوسط، ومصطفى محمد فى خط الهجوم.

ووفقا لمصدر بالجهاز الفنى فلن يقوم كارتيرون بتغييرات إلا فى حالة وجود إصابة لأى لاعب أو عدم الجاهزية، خاصة أن المدرب الفرنسى يرى ضرورة الاعتماد على القوام الأساسى للأبيض فى مواجهة الترجى التونسى، نظرًا للمعنويات المرتفعة لدى اللاعبين بعدما حققوا بطولتين متتاليتين بالإضافة إلى أسبقية الفوز على الفريق التونسى فى السوبر الإفريقى وهو ما سيُسهل المأمورية فى مباراة الذهاب لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة فى تونس.