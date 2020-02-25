الأهلي يغلق ملف القمة ويبدأ رحلة "الثأر" من صن داونز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر ملف مباراة الزمالك التي شغلت الأجواء خلال الساعات الماضية، أمس الاثنين على ملعب ستاد القاهرة ببطولة الدوري العام.
وبدأ فايلر ومعاونوه التركيز في مباراتي صن داونز المقرر لها يومي 29 فبراير الجاري و7 مارس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويرغب الأهلي فى وضع خطة جيدة للاستعداد لبطل جنوب أفريقيا من أجل الثأر منه والفوز عليه بعدما سبق وأطاح صن داونز بالاهلي من البطولة الافريقية الموسم الماضي بالفوز عليه بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا والخسارة بهدف نظيف بمصر.
وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه أسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب.
وقال اتحاد الكرة فى بيانه أنه كان هناك تنسيق كامل مع مسئولى الأمن حول مسيرة حافلة الزمالك إلى استاد القاهرة وقد تبين أنه لايوجد أى عوائق تحول دون وصول حافلتى الفريقين إلى ملعب المباراة.
وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على انسحاب النادى من مباراة الأهلى مساء اليوم، موضحا أن الفريق لم ينسحب من مباراته أمام الأهلى، قائلا:"كل حاجة محسوبة بالورقة والقلم، ولن توقع عقوبات على الزمالك".
وأضاف رئيس نادى الزمالك، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفريق لن يخصم منه نقطة واحد، وأنه بذلك أنهى فتنة كبيرة كانت ستحدث بين الفريقين فى حالة لعب المباراة.
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