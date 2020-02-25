شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف القمة ويبدأ رحلة "الثأر" من صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر ملف مباراة الزمالك التي شغلت الأجواء خلال الساعات الماضية، أمس الاثنين على ملعب ستاد القاهرة ببطولة الدوري العام.

وبدأ فايلر ومعاونوه التركيز في مباراتي صن داونز المقرر لها يومي 29 فبراير الجاري و7 مارس المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويرغب الأهلي فى وضع خطة جيدة للاستعداد لبطل جنوب أفريقيا من أجل الثأر منه والفوز عليه بعدما سبق وأطاح صن داونز بالاهلي من البطولة الافريقية الموسم الماضي بالفوز عليه بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا والخسارة بهدف نظيف بمصر.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد فيه أسفه لما حدث فى مباراة القمة 119 بين الأهلى والزمالك بعدم حضور فريق الزمالك وهو موقف مؤسف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اللائحة على الزمالك لعدم حضوره إلى الملعب.

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