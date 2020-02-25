شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: الاهلي لا يخاف على لاعبيه.. وهل تأجيل الدراسة اليوم "مؤامرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الشخص المسئول عن تسريب فيديو يدعي أن أتوبيس الزمالك تحايل للتأخير عن الوصول إلى استاد القاهرة وخوض مباراة القمة ضد الأهلى والمؤجلة من الجولة الرابعة للدورى، مشككا في أن يكون هذا الشخص منتميا لمنظومة الشرطة باعتبارها منظومة محترمة.

شدد على أن اتوبيس الأهلي كان يسير عكس الاتجاه وكان ممكن تخبط حد ومحمود الخطيب رئيس الاهلي مش خايف على لعيبته ايه ذنبي أنا؟.. هو أنت عايز تضربني وأنا ما أردش عليك".

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تابع: "وزير التربية والتعليم أجل المدارس اليوم ليه عشان خايف على أرواح الطلبة، ولا هو متآمر كمان".

استمر: "مدير شركة السياحة الذي بيقول الاتوبيس مش عطلان دي العيال متصورة وهي بتزق الاتوبيس، أتمنى الصفحة تتقفل، انا هلغيلك القرارات بتاعتك يا جنايني في أول جلسة بالمحكمة وأنا مش تلميذ وكل خطوة موثقة صوت وصورة أنت مش بتتعامل مع طفل بتتعامل مع واحد من أحسن المحاميين في الوطن العربي".

أضاف: "أنا طلعت اللاعبين عشان يروحوا الماتش احتراما لحاجات كتير وكان ممكن ما أطلعهمش، بلاش أنت يا عماد متعب خليك في نفسك واسرتك الجميلة ومحمد أبو العلا عمال يهاجمنا فيه ايه يا زملكاوية".