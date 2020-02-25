بعثة "صن داونز" تصل القاهرة لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
وصلت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الثلاثاء، بعثة فريق صن داونز الجنوب إفريقي، استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، في المباراة المقرر لها يوم 29 فبراير الجاري على ستاد القاهرة.
وقالت مصادر بالمطار، إن البعثة وصلت القاهرة على رحلة مصر للطيران "Ms 840"، واستقبل فريق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران، الفريق وأنهوا إجراءات وصولهم.
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