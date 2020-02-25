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رياضة | جاتوزو: برشلونة ليس ميسي فقط

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاتوزو: ليس فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، عن مباراة فريقه أمام برشلونة، في إياب دور الستة عشر من بطولة .

وتقام مباراة نابولي أمام برشلونة على أرضية ملعب سان باولو.

وقال جاتوزو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" برشلونة ليس ميسي فقط، سنركز على كل اللاعبين، ونسعى الفوز عليهم من أجل تسهيل مباراة العودة".

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وتابع:" نحن جاهزون للفوز عليهم، وعلى أتم الاستعداد للمباراة، وأثق في قدرة فريقي على تحقيق ذلك".

وواصل:" نريد مساندة المتضرر من مرض فيروس كورونا، دائما ما يكون نابولي قريب من الجميع".

وأتم:" نفكر في كل مباراة على حده، أشعر بالقلق، لأن الفريق عانى من الوصول للأداء المطلوب

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