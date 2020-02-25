رياضة | ريال مدريد وبرشلونة في صراع من أجل فان دايك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد وبرشلونة في صراع من أجل فان دايك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث بول آينس نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق عن إمكانية رحيل مدافع الريدز الأول الهولندي فان دايك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لأحد قطبي الكرة العالمية برشلونة الإسباني أو غريمه ريال مدريد.

تصريحات بول آينس

وأوضح بول آينس النجم الإنجليزي السابق لفريق ليفربول أن الريدز قد يخسر فان دايك إن قرر ريال مدريد وبرشلونة التعاقد معه، كما حدث من قبل مع لويس سواريز وفيليب كوتينيو وتشابي ألونسو، حيث أن عروض أكبر ناديين في العالم تغري نجوم الفريق الأحمر.

وقال بول آينس في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية:"

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أعتقد أن ما يقوم به يورجن كلوب واللاعبين أمر رائع، لكن الفرق الكبيرة تفوز بالألقاب كل عام، نعم ليفربول فريق رائع الآن".

وتابع نجم ليفربول:" التحدي الآن هو كيف يمكنهم التحسن في المستقبل، إنه امر صعب لأنهم يملكون بعض اللاعبين الشباب الذين يتطورون، لكن كل شيء يتغيّر بسرعة في كرة القدم، لقد شاهدنا فيليب كوتينيو، فجأة جاء برشلونة وأخذه، الحفاظ على اللاعبين سيكون تحدٍ صعب على ليفربول".

وأردف بول آينس حديثه: "فان دايك؟ حسب من هو النادي الذي سيتقدم بعرض لضمه، عندما يطرق برشلونة وريال مدريد الباب، من الصعب أن تقول لا، هذه الأشياء هي ضريبة النجاح"

واختتم بول حديثه:"،عندما تقوم بالعديد من الإنجازات الرائعة، إنك تلفت انتباه أندية مثل البرسا والريال، إنه أمر صعب على اللاعب أن يقول لا عندما يأتيان من أجله".