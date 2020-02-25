رياضة | ستيرلينج يعطي مانشستر سيتي دفعة معنوية قبل مواجهة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيرلينج يعطي مانشستر سيتي دفعة معنوية قبل مواجهة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطي اللاعب الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج جناح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي دفعة معنوية لفريقه قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تعافيه من الإصابة.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية:" سترلينج سوف يمنح مان سيتي دفعة معنوية كبيرة، حيث سيكون لائقًا للمشاركة أمام ريال مدريد، على الرغم من إراحته في مواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج يوم السبت الماضي بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في اوتار الركبة".

ومن المقرر أن يواجه نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره نادي ريال مدريد الإسباني غدا الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتقام المباراة بين نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره نادي ريال مدريد الإسباني غدا الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دروي أبطال أوروبا علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.