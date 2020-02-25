شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق غير متوقع من رضا عبدالعال عن أحداث مباراة الأهلي والزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال، لاعب كرة القدم السابق، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قرر التضحية بتسعة نقاط، من أجل مباراة الترجي، خاصة في ظل حسم بطولة الدوري لصالح النادي الأهلي.

وتوقع «عبدالعال»، في حواره مع قناة TEN، أن يعود الزمالك لدخول المربع الذهبي في بطولة الدوري، واحتلال أحد المركزين الثاني والثالث.

وأضاف «عبدالعال»: «لو بيفكروا صح في اللجنة الخماسية كان لازم يتأجل الماتش، خاصة بعد أحداث مباراة السوبر»، معتبرًا أن قرارات لجنة الانضباط كانت بمثابة «جردل بنزين في وسط الولعة».

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واعتبر لاعب الأهلي والزمالك الأسبق أن «مشهد عدم حضور الزمالك للمباراة كان أفضل من الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر في الإمارات».

ورأى «عبدالعال» أن «اللي شايل الليلة دلوقتي هو اتحاد الكرة»، مضيفاً: «أول مرة رئيس نادي الزمالك ربنا يثبته عند السؤال، وإنه ياخد قرار يتمسك بيه».

واختتم تصريحاته: «لازم جماهير الزمالت تفتخر بإن عندها رئيس نادي زى مرتضى منصور».