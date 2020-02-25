شكرا لقرائتكم فايلر يغلق ملف مباراة القمة .. ويبدأ الاستعداد لمباراتي صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر ملف مباراة الزمالك التي شغلت الأجواء خلال الساعات الماضية ، والتي خاضها الفريق الأحمر أمس الاثنين على ملعب ستاد القاهرة ببطولة الدوري العام. وبدأ فايلر ومعاونيه التركيز في مباراتي صن داونز المقرر لها يومي 29 فبراير الجاري و7 مارس المقبل في ربع نهائي دور ي أبطال أفريقيا ،ويرغب الأهلي لوضع خطة جيدة للاستعداد لبطل جنوب أفريقيا من أجل الثأر منه والفوز عليه بعدما سبق وأطاح صن داونز بالاهلي من البطولة الافريقية الموسم الماضي بالفوز عليه بخماسية نظيفة في جنوب أفريقيا والخسارة بهدف نظيف بمصر.

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