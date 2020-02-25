الجماهير تزف لاعبي الزمالك بعد تعمدهم الهروب من مواجهة الأهلي.. وفيديو يوثق «الفضيحة»

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر نزول عدد من لاعبي نادي الزمالك من الأتوبيس وسط مشادات كلامية مع بعض المارة أثناء توجههم إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي لمواجهة الأهلي، قبل الإعلان عن الانسحاب من المباراة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً حول سبب نزول اللاعبين إلى الشارع ومغادرة الأتوبيس الذي توجه إلى مقر نادي الزمالك بالمهندسين، وعدم الذهاب إلى ستاد القاهرة والانسحاب من مواجهة الأهلي.

ووصل الأتوبيس إلى مقر نادي الزمالك بالمهندسين بدون اللاعبين الذين غادروه بناء على تعليمات إدارة النادي.

وكان من المفترض أن يخوض الزمالك مباراته أمام الأهلي بلاعبين من مواليد 99 و2000 و2001، بقيادة أحمد عبد المقصود المدير الفني لفريق 2001، إلا أن النادي الأبيض قرر عدم خوض المباراة وتعمد عدم ذهاب اللاعبين إلى ستاد القاهرة بحجة "تعطل الحافلة وسوء الأحوال الجوية".

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وعقب إعلان حكم اللاتيفي نهاية المباراة بانسحاب الزمالك، بعدما تم منح الفريق الأبيض مهلة 20 دقيقة بعد تأجيل المباراة ساعة كاملة عن موعدها الأصلي المحدد له السابعة والنصف مساء، غادرت حافلة النادي الأهلي ستاد القاهرة

ومن المقرر أن يقوم حكم المباراة برفع تقرير شامل عن المباراة للجنة المسابقات لاحتساب نتيجة اللقاء لصالح النادى الأهلى.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر مسئول من لجنة المسابقات قوله إن العقوبة ستكون عبارة عن خصم 6 نقاط من الزمالك باعتباره منسحباً.

وأضاف المصدر أنه في حالة ثبوت تعذر حضور الفريق الأبيض لملعب المباراة لأسباب قهرية فسيكون خاسراً اللقاء فقط، أى خسارة 3 نقاط فقط.