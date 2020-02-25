شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام السلام العمانى.. والزمالك مع السيب فى ربع نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الثلاثاء مواجهات قوية فى إطار دور ربع نهائى البطولة العربية لأندية الكرة الطائرة، التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة وتستمر حتى الخميس المقبل.

وتشهد لقاءات دور الثمانية مواجهات بين كل من الأهلى مع السلام العمانى، والزمالك مع السيب العمانى، وكاظمة الكويتى مع العربى القطرى، والأهلى البحرينى مع البيشمركة العراقى.

وتأهل الزمالك إلى دور الربع نهائى بتحقيق الفوز فى جميع مبارياته بالدور الأول على كل منوادى موسى الأردنى 3 / 0، وغاز الجنوب العراقى 3 / 0، قبل الفوز على بنى ياس الإماراتى 3 / 1، وأخيرا السلام العمانى 3 /0.

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وحصلت الفرق المشاركة فى البطولة على راحة من المباريات أول أمس الأحد، حيث سقام نصف النهائى غدا الأربعاء على أن تختتم المنافسة الخميس.

فيما تأهل فريق الأهلى إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة على صعيد المجموعة الأولى بالفوز على السيب العمانى 3 / 1، أساريا الليبى 3 /0، وخيبل اليمنى 3 / 0.

وضمت قائمة الزمالك كلا من: أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة ومصطفى دبشة وشهاب الدين أحمد ومحمد محسن ومحمد مجدى وجورج موريس وأشرف اللقانى وأحمد ضياء وإليكسندر بيتروف وإيزبيل ميسا.

وضمت قائمة الأهلى كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد ومحمد عادل وعبد الحليم فهيم وأحمد عبد العال ومحمد عبد المنعم ومحمود رءوف وجسيون دوروكو ومحمد معوض ومحمد رمضان وأحمد قطب.