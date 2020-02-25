بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة تشيلسي فريق بايرن ميونخ في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 “يوسف سيف”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “ستامفورد بريدج”، بإدارة من الحكم الفرنسي “كليمنت توربين”.

يستضيف فريق تشيلسي نظيره بايرن ميونخ على ملعب “ستامفورد بريدج”، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق تشيلسي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب “أليانز أرينا” في 18 مارس القادم.

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وكان البلوز قد تأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثامنة، برصيد 11 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن فريق “فالنسيا“.

على الجانب الآخر يتطلع “بايرن ميونخ” الفريق الضيف إلى مواصلة نتائجة المميزة في الفترة الأخيرة، فقد خسر مباراة واحدة فقط من اخر 12 مباراة خاضها الفريق في جميع المسابقات.

وتأهل الفريق البافاري إلى هذا الدور بعد تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بعد فوزه في جميع المباريات، وسيسعى “هانز فليك” المدير الفني للفريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب “ستامفورد بريدج”، من أجل تسهيل مباراة الإياب.

يذكر ان المواجهة الأخيرة في البطولات الأوروبية بين الفريقين كانت في لقاء كأس السوبر الأوروبي 2014، وتغلب فريق “بايرن ميونخ” على البلوز بركلات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

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