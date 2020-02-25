رياضة | رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد الكرة عن شيكابالا:"يجب شطبه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عصام عبد المنعم رئيس اتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، على أحداث السوبر المصري، والصورة السيئة التي ظهر بها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في الإمارات، والتي توج بها الأخير بركلات الترجيح.

وعلق رئيس الاتحاد الأسبق، على واقعة محمود عبدالرازق شياكبالا، تجاه جماهير الأهلي عقب انتهاء السوبر وما بدر منه من إشارات مؤسفه، تم تداولها من رواد السوشيال ميديا عبر جميع المواقع المصرية والعربية.

وقال عصام عبدالمنعم خلال تصريحات صحفية، إن شيكابالا ارتكب خطأ فادح لا يمكن أن يمر مرور السلام ويجب معقابته بشدة عليه حتى لا تتكر مثل هذه الأحداث مرة أخرى، ويكون عبرة للأجيال القادمة.

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وأشار عبدالمنعم إلى أنه يجب شطب شيكابالا من قبل اتحاد الكرة وليس معاقبته على ما فعل، ولابد من الاتفاق على ميثاق أخلاقي لتكون العقوبات صارمة ضد كل من يتجاوز، ونرتقي بالكرة المصرية التي شوهت صورتها في ملعب محمد بن زايد بسبب حماقة لاعبين.

واختتم:" العقوبات لابد أن تكون صارمه لدرجة تجعل أي لاعب يفكر مرة تلو الآخرى قبل أن يرتكب أخطاء، خاصة كبار اللاعبين الذين يتخذهم الشباب قدوة لهم في جميع المحافل".

وكان اتحاد الكرة وقع عقوبة الإيقاف على شيكابالا لمدة 8مباريات، بعد اللجوء إلى تقرير مواجهة السوبر".