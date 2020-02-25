رياضة | موعد مباراة الزمالك القادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي الترجي التونسي يوم الجمعة القادمة 28 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي من دوري أبطال إفريقيا وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي يوم الجمعة القادمة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية على استاد القاهرة الدولي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وستذاع مباراة نادي الزمالك ضد نادي الترجي يوم الجمعة القادمة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا على قناة "بي إن سبورتس".

موعد مباراة الإياب بين نادي الزمالك والترجي في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وستلعب مباراة إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بين نادي الترجي ضد نظيره نادي الزمالك يوم الجمعة 6 مارس على ملعب 14 جانفي.