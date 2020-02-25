الدوري الإيطالي.. مقترح للهروب من كورونا

الثلاثاء 25 فبراير 2020

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن مباريات دوري الدرجة الأولى ستقام بدون جمهور في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد لو وافقت الحكومة على هذا المقترح.



وتوفي 7 أشخاص وأصيب أكثر من 220 شخصا بفيروس كورونا في منطقتي لومبارديا وفينيتو في أسوأ تفش للمرض في أوروبا.

وتأجلت 4 مباريات في الدوري، الأحد، من بينها مواجهة إنتر ميلانو صاحب المركز الثالث ضد سامبدوريا وهناك مشكلة في العثور على مواعيد بديلة لتلك المواجهات.

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وأبلغ رئيس الاتحاد الإيطالي، غابرييلي غرافينا، مؤتمرا صحفيا، الاثنين: "بالنسبة لدوري الدرجة الأولى خططنا وطلبنا إقامة المباريات بدون جمهور. يمكن أن يحدث بحلول يوم الأحد".

وتوقع غرافينا إقامة المواجهة بين إنتر ولودوغوريتس بطل بلغاريا باستاد سان سيرو في إياب دور 32 بالدوري الأوروبي، الخميس، بدون جمهور، وانتصر إنتر 2-0 في مباراة الذهاب.

ويتضمن جدول مباريات الجولة المقبلة من الدوري مواجهة بين يوفنتوس المتصدر وإنتر مساء الأحد.

وتقام مباراة نابولي وبرشلونة في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، في نابولي البعيدة عن المنطقة المتأثرة بفيروس كورونا ولا يوجد ما يدل على إمكانية إلغائها.