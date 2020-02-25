شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من مرتضى منصور على «تسريبات الداخلية»: «لو ده ضابط الوزير مش هيسيبه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على بعض التسريبات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، بشأن ما قيل إنه «تسريبات لاسلكي المرور بشأن تحركات حافلة نادي الزمالك في طريقها إلى استاد القاهرة».

وقال «منصور» في مداخلة هاتفية لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: «في حاجة عمالة تنتشر على المواقع أشك إن اللي فيها ظابط، لو ده ظابط يدخل السجن فوراً»، مضيفًا: «أكتر بني آدم مقتنع بدور الشرطة هو مرتضى منصور، وأكتر بني آدم دافع عن الشرطة في مصر في عز جبروت الإرهاب والعيال قليلة الأدب في 25 يناير كان مرتضى منصور».

وتابع «منصور»: «يجب أن يعلموا الظباط -لو ده كان ظابط – إنه لما طلبوا من مرتضى بعد 28 يناير يلف مديريات الأمن في كل المحافظات يدي محاضرات للظباط، روحت أقولهم قوموا انتم سند البلد دي وأنتم حماة البلد دي زى الجيش بالظبط».

وكرر «منصور»: «لو ده كان ظابط لازم يتحاكم، التسجيل المسرب المفروض إنه لظابط، والسيد محمود توفيق وزير الداخلية راجل محترم، وما بيرحمش أي فاسد منحرف، عندنا جهاز أمن دولة محترم وأمن عام محترم، لو كان ده ظابط فعلاً في مديرية أمن القاهرة أو الجيزة هيتحاكم، لإنه ارتكب جريمة في حق الداخلية، وأنا أشك إن ظابط يتصرف هذا التصرف».

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وأشار مرتضى منصور إلى «التسريبات» بقوله: «المفترض الضابط ماسك جهاز بتابع تحركات حافلة نادي الزمالك»، وتساءل: «هل من حقك تسجل لنفسك ولقياداتك وانت بتابع تحركات نادي الزمالك؟ انت ضابط شرطة في جهاز منضبط، مش تسجل وانت بتكلم رئيسك علشان انت أهلاوي وتضحك».

وأكد رئيس نادي الزمالك أن المادة 909 من قانون العقوبات تقضي بحبس مرتكب هذا الفعل لأنه «سجل وأذاع بدون إذن».

وتابع «منصور»: «هو بيقول إنه مراقب عربية الزمالك.. بتراقبها ليه؟ هي عربية ترحيلات فيها مساجين علشان تراقبها، هم اللي فيها متهمين ولا لاعبي كرة محترمين؟».

واختتم «منصور»: «انت لو كنت ظابط فانت ظابط بيهرج، وأنا متأكد إن وزير الداخلية مش هيسيبك لو كنت ظابط».

كانت مواقع إلكترونية قد نشرت تسجيلات زعمت أنها لضابط مرور يتحدث إلى قياداته عبر اللاسلكي يتحدث فيها بسخرية عن تحركات حافلة نادي الزمالك في طريقها إلى استاد القاهرة.