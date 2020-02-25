عمرو أديب : النادى الأهلى يحترم جمهوره..واللي حصل من الزمالك "مسرحية" ولازم حد يتحاسب عليها

قال الإعلامي "عمرو أديب"،تعليقًا على أزمة نادى الزمالك، بعد انسحابه من مباراة القمة مع الأهلي : المشهد يكسف ويسيء للكرة المصرية .

وتابع "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية MBC مصر" : حقيقى تألمت من الشكل والطريقة اللى عملها نادى الزمالك.. وأن الزمالك يوصل لهذا المستوى.. والزمالك لم يأتي اليوم المباراة

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وأضاف : الشباب في الأتوبيس اللى كان رايح المباراة بتعلمه أيه؟بتقوله إحنا بنعمل إيه؟ لو عاوز تنسحب انسحب، في مليون سبب أفهمهم، لكن المسرحية دي لازم حد يتحاسب عليها

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