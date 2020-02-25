قال الإعلامي "عمرو أديب"،تعليقًا على أزمة نادى الزمالك، بعد انسحابه من مباراة القمة مع الأهلي : المشهد يكسف ويسيء للكرة المصرية .
وتابع "أديب" خلال تقديم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر فضائية MBC مصر" : حقيقى تألمت من الشكل والطريقة اللى عملها نادى الزمالك.. وأن الزمالك يوصل لهذا المستوى.. والزمالك لم يأتي اليوم المباراة
وأضاف : الشباب في الأتوبيس اللى كان رايح المباراة بتعلمه أيه؟بتقوله إحنا بنعمل إيه؟ لو عاوز تنسحب انسحب، في مليون سبب أفهمهم، لكن المسرحية دي لازم حد يتحاسب عليها
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كانت هذه تفاصيل خبر عمرو أديب : النادى الأهلى يحترم جمهوره..واللي حصل من الزمالك "مسرحية" ولازم حد يتحاسب عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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