الزمالك يواجه بيراميدز والأهلي راحة فى دوري الجمهورية 2003

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم، الثلاثاء، منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2003، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة، وأبرزها لقاء الزمالك وبيراميدز وكذلك مباراة الإسماعيلي والإنتاج الحربي، فيما حصل شباب الأهلي على راحة من هذه الجولة، بسبب عدم مشاركة فريقي إف سي مصر والمصري في البطولة.
وكان الأهلي قد تعادل مع طنطا بهدف لمثله ضمن الجولة 23، ومن المقرر أن يستأنف مبارياته في المسابقة ضمن لقاءات الجولة 26 أمام وادي دجلة، في 29 فبراير الجاري.
ويقود فريق الزمالك مواليد 2003 سامح إسماعيل، مديرًا فنيًا، ويعاونه سامي عبد الحليم، ومنتصر الجدي، والمسؤول الإداري عبدالله حسين.
ويقود فريق إنبي جهاز فنى مكون من: سيد غرب مديراً فنيا، و طارق ضياء مدرباً عاماً، رمضان صبرى مدرباً، إبراهيم هيصة مدرباً لحراس المرمى، إسلام إمام إدارياً، محمد عباس طبيباً، مصطفى محمود تأهيل وإصابات، محمود محمد علاج طبيعى، أكرم جابر أخصائى تدليك، سامى صابر مسئول تجهيزات، فاروق مسئول تجهيزات.
ويضم الجهاز الفني لفريق 2003 بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًّا، وشريف عبدالفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وطه محمد عبدالرحيم مخطط الأحمال، وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.
وجاءت مباريات الجولة 25 في دوري 2003 كالتالي:
الإسماعيلي x الإنتاج الحربي
مصر المقاصة x الجونة
المقاولون x الاتحاد السكندري
بيراميدز x الزمالك
طلائع الجيش x سموحة
إنبي x حرس الحدود
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