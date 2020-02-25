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السعودية تعلن رسميًا عن أول دوري نسائي في المملكة

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي بالرياض.

وجاء في بيان رسمي، وزع مساء أمس الاثنين، أن الموسم الأول من الدوري، والذي تم تمويله بالكامل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، سيقام في كل من الرياض وجدة والدمام، وسيكون مخصصًا للسيدات من سن الـ17 سنة وما فوق.

وسيتضمن الدوري جولات أولية في كل مدينة بهدف تشكيل الفرق، قبل الانتقال إلى مرحلة التصفيات ما قبل النهائية على أن يتم تحديد المباراة النهائية التي سيتم خلالها تسليم كأس البطولة. كما سيتم تخصيص جائزة قدرها 500 ألف ريال سعودي (الدولار يعادل 3.75 ريال).

وأكد الاتحاد توفر وجاهزية ملاعب كرة القدم لبدء الدوري في مارس 2020، مع وجود فرق تنظيمية وفنية نسائية بالكامل من أجل إدارة اللجان المختلفة.

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وستقوم الفرق المخصصة والمسؤولة عن التجهيزات للدوري بمعالجة كافة المتطلبات الإدارية والفنية والطبية، والأمور المتعلقة بالتحكيم.

ومن بين الأشياء المهمة في برنامج الدوري، أنه يتم تنظيم دورات تدريب وتحكيم من قبل اتحاد للجميع، للمساعدة في كل ما تحتاجه المرأة في مجال الرياضة، كما يتم تدريب السيدات على اللعب وعلى التحكيم.

وأضاف البيان: "في مرحلة لاحقة، سيبادر كل من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي، بالإبلاغ عن كافة التفاصيل المتعلقة ببطولات الدوري الإضافية، ومباريات كرة القدم، والمهرجانات التي تستهدف الفتيات في سن الـ 16 عامًا وما دون".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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