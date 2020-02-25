مرتض منصور: الأهلي لا يحتاج مساندة من أحد

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دهشته من الحرب التي تعرض لها النادي على خلفية مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري. وقال في تصريحات لقناة الزمالك "مندهش من الحرب التي تعرض لها النادي، عماد متعب بوزه شبرين، شوبير معندوش بوز خلاص وحازم وأيمن يونس زعلانين". عماد متعب بوزه شبرين، شوبير معندوش بوز خلاص وحازم وأيمن يونس زعلانين". وتابع "طالبنا من البداية تأجيل اللقاء لكن محمد فضل رفض الأمر". Advertisements وأكمل "الأهلي لا يحتاج مساندة من أحد، وأنتم من جعلتوه أضحوكة مصر كلها وأرهتقوا لاعبيه". وأضاف "لما الأهلي رفض يلعب مباراة الجونة، أشرف صبحي ذهب إلى منزل محمود الخطيب". وأكمل "الأهلي طرد عماد متعب ونسى ما فعله الأهلي معه، وأعتقدت أن المباراة كانت في كأس العالم".

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