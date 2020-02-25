مرتضى منصور: الأهلي لا يخاف على لاعبيه

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أجلت 3 مباريات الإثنين في دوري القسم الثاني بسبب ظروف المطر.

وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، "فريق الزمالك لم يتمكن من

الوصول إلى ملعب المباراة بسبب ظروف الجو وتأجيل بعض اللقاءات يؤكد أننا لم نتعمد عدم الذهاب وأن ظروف الطقس كانت صعبة بالفعل اليوم".

وواصل "الأهلي عاوز يغلبني بالعافية ويشتمني ولا أرد عليه، ولا أعرف ما هو المطلوب منا". وأكمل "الأهلي لم يخاف على لاعبيه بعدما سار على الأتوبيس عكس الإتجاه وكان من الممكن أن يتعرض لحادثة".

وأضاف "ما تردد عن تعمد عدم الذهاب لاستاد القاهرة غير صحيح ولم نقم بفيلم كما يردد البعض".