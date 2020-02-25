بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة نابولي فريق برشلونة في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 في إطار منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق المصري “علي محمد علي”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سان باولو”، بإدارة من الحكم الألماني “فيليكس بيريش”.

يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نابولي في ملعب “سان باولو” ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل فريق نابولي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز لتسهيل مهمة مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب “الكامب نو” في 18 مارس المقبل.

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ويتطلع البارثينوبين إلى تكرار ما فعلته الأندية الإيطالية برفاق ليونيل ميسي الذي أقصي على يد “روما” قبل موسمين حين كان يلعب “مانولاس” بالذات في فريق العاصمة الإيطالي، وكذلك فاز عليهم “يوفنتوس” قبلها بموسم واحد وطردهم خارج البطولة من دور الـ8.

ويغيب نجم الدفاع “خاليدو كوليبالي” عن مباراة الليلة بسبب شعوره بآلام على مستوي الفخذ حيث تغيب عن تدريبات الفريق، ولم يشارك في مباراة فريقه الأخيرة امام “بريشيا” يوم الجمعة الماضية في الدوري الإيطالي.

على الجانب الآخر يدخل فريق برشلونة المباراة بمعنويات عالية بسبب النتائج الرائعة التي حققها الفريق في الدوري الإسباني خلال الأسابيع الماضية حيث استعاد صدارة جدول ترتيب الليجا الجولة الماضية من “ريال مدريد“.

وسيسعى “كيكي سيتين” المدير الفني للفريق إلى إلى الخروج بنتيجة ايجابية من ملعب سان باولو قبل مواجهة الإياب التي يحتضنها معقل البلوجرانا “الكامب نو”.

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