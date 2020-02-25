موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي الممتاز والقنوات الناقلة

يرحل ليفربول الى مقاطعة هيرتفوردشاير لمواجهة فريق واتفورد، مساء يوم السبت 29-2-2020، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس hd2، سوف تنطلق فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت جرينتش، على ملعب “فيكارج رود”.

وحقق الريدز الفوز السادس والعشرين بالجولة الماضية بالبريميرليج على حساب وست هام يونايتد بنتيجة 3-2 على ملعب آنفيلد روود”، ووصل الى النقطة 79، ليصبح على بعد خطوات قليلة من إعلان نفسه بطلاً للبريميرليج، حيث بات يحتاج إلى 4 انتصارات أخرى للحسم.

فى المقابل يسعي فريق واتفورد الى مصالحة جمهوره بعد ان تعرض لهزيمة ثقيلة بالجولة الماضية امام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة، ويأمل الخروج بنتيجة إيجابية امام ليفربول للأبتعاد عن منطقة الهبوط، ويحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة متساوياً مع وست هام صاحب المركز الثامن عشر، وعلى بعد نقطة واحدة من استون فيلا صحاب المركز السابع عشر.

يذكر ان لقاء الفريقين فى الدور الاول قد انتهي بفوز ليفربول بثنائية النجم المصري “محمد صلاح“، فى المباراة التي اقيمت على ملعب آنفيلد.