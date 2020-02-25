جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 وجميع القنوات الناقلة

يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 25-2-2020 عودة مباريات دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، والبداية من إيطاليا حيث يستضيف ملعب “سان باولو” مباراة نارية ومثيرة بين فريقي نابولي وبرشلونة وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، وسيسعى فريق الجنوب الإيطالي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل الذهاب إلى ملعب “الكامب نو” بمعنويات عالية.

بينما يدخل فريق برشلونة المباراة بمعنويات عالية منتشيًا بتحقيق الفوز بنتيجة عريضة على “إيبار” ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، وسيسعى النادي الكتالوني إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة اليوم من اجل تسهل مهمة مباراة العودة.

نذهب إلى إنجلترا وبالتحديد ملعب “ستامفورد بريدج” الذي يحتضن المواجهة الثانية بين تشيلسي وبايرن ميونخ، ويتطلع أبناء فرانك لامبارد إلى مواصلة نتائجهم الرائعة على المستوى المحلي فقد حقق الفوز في مباراة ديربي لندن على جاره اللدود توتنهام بنتيجة (2-1).

ويدخل البلوز المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز على الفريق الألماني قبل الذهاب إلى ملعب “أليانز أرينا” الذي يحتضن مباراة العودة في 18 مارس الشهر القادم.

قبل ذلك في قارة آسيا تُلعب 6 مباريات ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الإتحاد الآسيوي، أبرزها مبارتي الجزيرة الأردني والرفاع البحريني وتنطلق في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، والقادسية الكويتي وظفار العماني وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-2-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة – ذهاب دور الـ16

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نابولي – برشلونة الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

تشيلسي – بايرن ميونيخ الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات كأس الإتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة – الجولة الـ2

يانغون يونايتد (ميانمار) – لاو تويوتا (لاوس) الساعة 9:00am بتوقيت جرينتش.

سفي رينغ (كمبوديا) – بالي يونايتد (إندونيسيا) الساعة 11:00am بتوقيت جرينتش.

هاوجانج يونايتد (سنغافورة )- هوشي منه سيتي (فيتنام) الساعة 11:30am بتوقيت جرينتش.

كيريس نيغروس (الفلبين) – ثان كوانغ نينه (فيتنام) الساعة 11:30am بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

الجزيرة (الأردن) – الرفاع (البحرين) الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.قناة بي ان سبورتس 3.

القادسية (الكويت) – ظفار (عمان) الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى والقنوات الناقلة – الجولة الـ35

كارديف سيتي – نوتينغهام فورست. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

هيديرسفيلد تاون – بريستول سيتي فورست. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

لوتن تاون – برينتفورد. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

كوينز بارك رينجرز – ديربي كاونتي. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

وست بروميتش ألبيون – بريستون نورث ايند. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأسكتلندي والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

ماذرويل – سانت ميرين. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ17

أولمبيك آسفي – الجيش الملكي. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

المغرب التطواني – رجاء بني ملال. الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات كأس الليبرتادوريس والقنوات الناقلة – الدور التأهيلي الـ3

اتلتيكو توكومان (الأرجنتين) – إنديبيندينتي ميديلين (كولومبيا). الساعة 00:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات كوبا سود اميريكانا والقنوات الناقلة – الدور التأهيلي الأول